Adeptos do FC Porto apedrejados na chegada à Luz

Bancadas da Luz enchem para o Clássico

CMTV filmou detenção de adepto em direto

Vamos juntos com toda a força....#carregabenfica#juntossomosmaisfortes #f5

Our house, Our rules Vamos Benfica

Benfica já está a caminho do Estádio da Luz

Um detido por venda ilegal de bilhetes antes do Clássico

Adeptos já invadem o Estádio da Luz

Benfica treina no Seixal

Atletas do FC Porto realizam passeio matinal em Lisboa

