Homem preso por 16 semanas por insultos racistas a Sterling

Karl Anderson, de 29 anos, declarou-se esta quarta-feira culpado no tribunal de Manchester.

Por Lusa | 20.12.17

Um homem recebeu esta quarta-feira uma pena de prisão de 16 semanas por proferir insultos racistas ao extremo Raheem Sterling, jogador de futebol do Manchester City, fora do campo de treinos do clube.



O condenado, Karl Anderson, de 29 anos, declarou-se esta quarta-feira culpado no tribunal de Manchester, depois de ter gritado um insulto racista, quando Sterling chegou a centro de treinos do clube, sábado, dia do jogo para o campeonato com o Tottenham.



A equipa de Guardiola acabou por vencer os 'spurs' por 4-1 no Etihad Stadium, com um 'bis' de Sterling.