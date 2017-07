Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos prestam homenagem a atropelado junto à Luz

Marco Ficini foi atropelado mortalmente junto ao estádio das águias em abril.

11:00

Adeptos do Sporting e da Fiorentina prestaram ontem uma homenagem a Marco Ficini, adepto da ‘Fiore’ mortalmente atropelado junto ao Estádio da Luz no passado dia 22 de abril.



Portugueses e italianos, antes das duas equipas se defrontarem em Alvalade, colocaram uma coroa de flores no local onde Ficini morreu e entoaram cânticos em memória do transalpino de 41 anos. Apesar do forte dispositivo policial, houve tempo para uma troca de insultos com alguns benfiquistas que se encontravam nas imediações do estádio, sem contudo se ter registado quaisquer incidentes.



Marco Ficini foi atropelado alegadamente por Luís Pina, adepto da claque dos No Name Boys, na madrugada do dérbi em Alvalade, a 22 de abril.