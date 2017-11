Hope Solo acusa Sepp Blatter de lhe ter "apalpado as nádegas"

"Estou muito desiludida com as mulheres que não falam sobre isto no Desporto. Gostava que mais mulheres, sobretudo no futebol, falassem das suas experiências, porque algumas destas pessoas ainda trabalham no futebol e ainda há jogadoras com estes comportamentos", lamentou Hope Solo.Ao jornal The Guardian, a atleta confessa o que sentiu. "Fiquei em choque. Tive de me recompor rapidamente", conta, garantindo que o cenário já se repetiu durante a sua carreira de atleta mas que sempre teve oportunidade de confrontar quem o fazia. "Já aconteceu no chuveiro e no balneário. Com Blatter estava nervosa antes da apresentação e, depois disso, não o voltei a ver. Não tive oportunidade de o confrontar", assegura, pedindo a mais atletas que denunciem casos similares de assédio sexual."Estou muito desapontada com as mulheres que não falaram sobre isto no mundo do desporto. Sim, toda a gente tem o direito às suas decisões pessoais, e, sim, é desconfortável, mas gostava que mais mulheres, sobretudo no futebol, falassem das suas experiências, porque algumas dessas pessoas ainda trabalham no futebol e algumas das jogadoras ainda têm esses comportamentos", acrescentou.O assessor de Joseph Blatter já reagiu à acusação, garantindo que as " alegações são ridículas ".