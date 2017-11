Horácio Piriquito, membro do conselho fiscal da FPF, demitiu-se

Em causa está a notícia da SÁBADO que dava conta de troca de emails com Pedro Guerra.

Horácio Piriquito, membro do conselho fiscal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), demitiu-se esta quarta-feira.Em causa está a notícia da revista SÁBADO que dava conta de troca de emails com Pedro Guerra.Depois do que foi noticiado esta quarta-feira, Horácio Piriquito, esclareceu em comunicado pelo Facebook, toda a história que envolve Pedro Guerra."Sou amigo de Pedro Guerra há mais de 20 anos e fomos colegas aquando dos tempos em que fui jornlaista. Trocamos regularmente emaisl, por amizade ou na sequênica das minha sparticipações ocasionais em painéis de debate na BTV, ou do Pedro nos canis em que colabora", começou por acrescentar Horácio Piriquito.

"O Pedro Guerra sempre me pediu ajuda sobre informação financeira numa troca normal de informações e esclarecimentos, verbalmente ou por email, o que fiz sempre com todo o gosto. No caso da FPF até para evitar especulações e na defesa da própria instituição. Isto fez, aliás, de Pedro Guerra um defensor enérgico da actual direcção da FPF. O acesso criminoso a conversas privadas permite estes abusos, truncá-las, ajustá-las aos interesses de cada um. Foram utilizados factos e dados disponíveis em qualquer documento público da FPF. Nenhuma informação confidencial foi passada para a praça pública", refere no comunicado.

Horácio Piriquito referiu em comunicado que a decisão de se demitir do cargo do Conselho Fiscal foi a mais ajustada.

"Tomei esta decisão, repito, não porque considere ter praticado algum ilícito, mas porque é esta a forma de melhor defender o prestígio e o bom nome da instituição em causa. Para defesa do meu bom nome, honra e imagem, irei recorrer às instâncias judiciais para reposição cabal da verdade, tendo em conta os factos que me são imputados", conclui Horácio Piriquito.