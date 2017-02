Já se sabe quem vai arbitrar o próximo 'clássico'

O árbitro Hugo Miguel foi nomeado paara dirigir o 'clássico' entre FC Porto e Sporting, no sábado, da 20.ª jornada da I Liga, pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.



O 'juiz' da associação de Lisboa, de 40 anos, vai arbitrar um 'clássico' pela terceira vez na sua carreira, depois de ter dirigido o empate entre Sporting e Benfica (1-1), da I Liga de 2013/14, no Estádio José Alvalade, e a vitória dos 'leões' na receção ao FC Porto (2-0), na época de 2015/16.



FC Porto, segundo classificado da I Liga com 44 pontos, menos um do que o tricampeão Benfica, e Sporting, terceiro com 38, defrontam-se no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20h30 de sábado.









Ana Raquel Brochado, porta-voz e vogal do CA da FPF, afirmou hoje que a nomeação de Hugo Miguel para o jogo de sábado "segue os critérios aplicados ao longo da época pelo CA", atendendo ainda ao "momento de forma do árbitro".



"O CA definiu, desde o início da época, como um dos seus objetivos ter o maior número possível de árbitros nos jogos entre os cinco primeiros classificados da I Liga, precisamente os encontros de maior grau de dificuldade", referiu Ana Raquel Brochado, reconhecendo que estes jogos devem ser "preferencialmente dirigidos por árbitros internacionais".



Na receção do líder Benfica ao Nacional, 17.º e penúltimo classificado, com os mesmos 13 pontos do lanterna-vermelha Tondela, agendada para domingo, às 18h00, vai estar o árbitro Luís Godinho, da associação de Évora.



O árbitro estará esta época pela segunda vez num jogo das 'águias', depois de ter dirigido o encontro entre Benfica e Moreirense (3-0), à 11.ª jornada, a 27 de novembro.



