Iate de Ronaldo invadido pela Autoridade Tributária

Final de férias do craque e da família perturbado por inspeção surpresa.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12.07.17

As férias de Cristiano Ronaldo em Ibiza e Formentera não podiam ter terminado de pior maneira. O craque português, que está com toda a família e com os dois gémeos, Mateo e Eva, a desfrutar do calor num iate, viu a embarcação invadida por vários Agentes da Autoridade Tributária espanhola para uma inspeção surpresa.

De acordo com a revista Hola!, o futebolista tinha acabado de regressar de um almoço em Formentera quando uma patrulha de agentes armados se aproximou do iate ‘aYa London’ para inspecionar a embarcação, que terá sido alugada por CR7.

No interior do barco estava a namorada do craque, Georgina Rodríguez, que está grávida, assim como vários amigos e todo o clã Aveiro. Todos se mostraram surpreendidos com a presença dos agentes da Autoridade Tributária.

Foi um familiar que tratou de todos os processos e que assinou os documentos apresentados pelos agentes. Ronaldo nunca se levantou para falar com os inspetores e não mostrou interesse com o acontecimento, mantendo-se sempre muito calmo.

Assim que os inspetores chegaram, o toldo da embarcação foi colocado em baixo, para evitar os olhares mais curiosos. Ao fim de uma hora de inspeção, os agentes abandonaram o barco, sem explicar as razões da abordagem.



Ronaldo acusado de fraude fiscal de mais de 14 milhões

Recorde-se que, a 13 de junho, o Ministério Público acusou o futebolista português de ter, de forma "consciente", criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros.



Em causa estão valores de 1,39 milhões em 2011, mais 1,66 milhões em 2012, a que se juntam 3,2 milhões em 2013 e 8,5 milhões em 2014. O tribunal de instrução de Alarcón, em Madrid, convocou Cristiano Ronaldo para depor a 31 de julho, no âmbito da acusação do Ministério Público.



O futebolista não vai pagar os 14,7 milhões de euros reclamados pelo fisco espanhol antes de ser ouvido em tribunal e reclama inocência.



De acordo com a Gestifute de Jorge Mendes, empresário de CR7, o avançado do Real Madrid, mantém a postura perante a acusação, contrariando notícias que davam conta da intenção do capitão saldar a alegada dívida fiscal, denunciada pelo Ministério Público de Espanha.



Ronaldo de "consciência tranquila" com acusação de fuga ao fisco

Na altura em que surgiu a acusação, Cristiano Ronaldo declarou estar tranquilo perante as notícias de evasão fiscal pela justiça espanhola.

Na partida da comitiva da seleção portuguesa para a Taça das Confederações, na Rússia, o 'capitão' da seleção foi questionado à entrada da porta do Aeroporto Humberto Delgado por uma equipa de televisão espanhola, que o confrontou com as notícias dos jornais.

"(Estou de) consciência tranquila", atirou, de longe, Ronaldo, deixando ainda uma garantia sobre a sua serenidade face a esta polémica: "Sempre tranquilo".