Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ibrahimovic desejoso de jogar pelo Manchester United para ganhar a liga inglesa

Avançado sueco renovou contrato no verão e espera voltar aos relvados antes do final do ano.

Por Lusa | 14:56



O futebolista Zlatan Ibraimovic, que está lesionado desde abril devido a uma rotura de ligamentos no joelho direito, disse esta sexta-feira que renovou por uma temporada com o Manchester United para terminar o que começou.



"Eu disse que voltaria para terminar o que eu comecei", disse o futebolista, de 36 anos, que está a terminar a recuperação da lesão sofrida em 21 de abril.



Na sua primeira temporada com o Manchester United, o avançado marcou 28 golos em 46 aparições, ajudando o clube a ganhar a Supertaça inglesa, Taça da Liga e a Liga Europa.



"O objetivo é a liga inglesa, esse é o meu objetivo final. E tudo o que fiz na primeira temporada, quero terminar na segunda", disse.



Ibrahimovic renovou por uma época o contrato que o liga ao clube de José Mourinho em agosto. Espera-se que possa voltar aos relvados ainda antes do final de 2017.



O Manchester United ocupa a segunda posição no campeonato inglês atrás do Manchester City.