Ibrahimovic puxa dos galões e dá triunfo a Mourinho

José Mourinho tinha elogiado Ibrahimovic durante a semana e o sueco respondeu com dois golos e uma grande exibição ontem na vitória do Man. United (2-0) no terreno do West Bromwich.Os ‘red devils’ conseguiram o terceiro triunfo consecutivo na Premier League, um resultado que permite ao United aproximar-se da frente. Já na liderança tudo na mesma. O Chelsea visitou o Crystal Palace e venceu por 1-0. O hispano-brasileiro Diego Costa foi decisivo ao apontar o seu 13º golo da época no campeonato (é o melhor marcador).Hoje, o Manchester City (3º)-Arsenal (4º) recolhe todas as atenções entre duas equipas separadas por um ponto. Amanhã, o Liverpool (2º) defronta o rival Everton.