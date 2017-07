Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iker Casillas recusa regresso a Espanha

Jogador recusa voltar ao estádio do Real Madrid com a camisola de outro clube espanhol.

Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, garantiu ontem que não vai voltar a jogar na Liga espanhola.



"A minha etapa em Espanha terminou. Não poderia voltar ao Santiago Bernabéu [estádio do Real Madrid] com a camisola de outra equipa espanhola. Que nos cruzemos na Liga dos Campeões." Esta foi a resposta do antigo jogador do clube merengue a um fã nas redes sociais, onde respondeu a diversas perguntas.



Uma delas abordou o regresso à seleção espanhola (afastado das escolhas há mais de um ano): "Estou à disposição do selecionador [Julen Lopetegui] se ele considerar que devo estar lá", referiu Casillas.



O guardião de 36 anos deixou claro que esta época pretende levantar o troféu de campeão nacional com os azuis-e-brancos: "É claro que o objetivo passa por conquistar títulos. Vamos passo a passo e teremos de trabalhar para os ganhar", disse Iker Casillas, deixando em aberto uma possível saída para o campeonato norte-americano no futuro.



O atleta chegou ao Dragão em 2015 a custo zero, proveniente do Real Madrid, emblema que representou desde 1990.



No FC Porto tem sido sempre primeira escolha, mas ainda não conquistou qualquer troféu na Cidade Invicta.