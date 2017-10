Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iker teve 15 dias de maus treinos

Sérgio Conceição confirma que o guardião espanhol trabalhou abaixo daquilo que exige.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:04

Posso fechar os olhos a 15 dias de treinos que não estiveram de acordo com as minhas exigências? Não posso. Se fechar os olhos a um, tenho de fechar a outros", explicou Sérgio Conceição, sobre a saída de Casillas da equipa titular do FC Porto. O comportamento do guardião durante a pausa para as seleções desagradou ao treinador.



"Exijo que estejam sempre a 100 por cento, seja num treino com oito jogadores e outros na seleção, seja com 25.

Tenho de ser coerente no balneário, independentemente de se chamar Joaquim, Manuel ou António. Se vou abrir exceções por um, perco o grupo todo. E eu não quero isso", acrescentou, confirmando a notícia do CM de 20 de outubro sobre a menor aplicação nos treinos de Iker Casillas. "Não há mais nada. Podia esconder-me atrás da carapaça daquilo que é o senhor Iker. Podia dizer que foi o telemóvel, que foi à casa de banho e não devia ter ido… Mas não o faço porque não há mais nada", frisou. Sérgio confirmou que reuniu com o guardião, mas que a opção foi também explicada ao grupo: "Quando o Iker voltar, como está agora, a trabalhar como eu quero, sem dúvida que luta pela baliza com o José Sá, o Vaná, o João Costa e, daqui a dois mesinhos, com o Fabiano".



Conceição abordou ainda o vídeo-árbitro: "É uma ferramenta que ajuda ao que queremos, que é a verdade desportiva. Não pode é haver falhas como as que houve recentemente. E tem de se definir melhor qual o critério para parar o jogo", sublinhou.