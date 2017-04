Imagens mostram adepto a agredir árbitro em Fátima

SAD do Fátima pede desculpa por agressão mas queixa-se da arbitragem



O Centro Desportivo de Fátima já pediu desculpa pelo empurrão. O irmão do alegado agressor, Yasser Bem Hamida, diretor geral da SAD do Centro Desportivo de Fátima, falou em exclusivo com a CMTV e garantiu que não estava contente com o seu comportamento, que "não é desportivo".



Apesar disso, a SAD e o clube condenam o comportamneto do agressor mas também a arbitragem que, dizem, teve influência no resultado e revelou "inexperiência".



"Ele não tinha nível para este jogo. Vamos fazer uma queixa na Federação", adianta Yasser Bem Hamida, que pretende "fazer pressão" para que se escolham árbitros mais experientes para apitar este tipo de partidas.

O jogo terminou com um ambiente de forte contestação por parte dos adeptos locais, depois do árbitro ter marcado duas grandes penalidades contra o Fátima e ter dado um vermelho direto a um jogador no final da partida. Alguns adeptos do Torreense aproveitaram o final do jogo para invadir o campo e celebrar com a equipa e, com eles, entraram no recinto dois adeptos da equipa da casa. Um deles acabou por empurrar António Moreira.O adepto em questão será o irmão do diretor geral da SAD do Fátima. Os dois foram identificados pela GNR poucos minutos depois da agressão ao árbitro de Vila Real, uma vez que também o diretor da SAD se terá exaltado com o juíz, sugerindo que o mesmo terá sido corrompido para influenciar o resultado final.O incidente já tinha sido noticiado este fim de semana, mas só agora surgem as primeiras imagens.