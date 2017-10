Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Impasse negocial com Marcano

Dragões querem segurar um dos seus capitães, mas não ao preço que o central pede.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 15:33

As negociações entre FC Porto e Iván Marcano tendo em vista uma renovação do contrato estão numa espécie de impasse. Os dragões têm todo o interesse em estender a ligação que termina no próximo ano, mas o central quer ver melhorado o salário a um nível que os azuis-e- -brancos entendem ser exagerado.



Depois de resolvida a questão Aboubakar, que assinou até 2021, este é um dos dossiês que mais preocupam o FC Porto. Marcano é um dos capitães de equipa - fica com a braçadeira quando Herrera não está em campo -, uma das principais figuras do balneário e tem estado a um alto nível no relvado. A questão é que pretende uma melhoria salarial para estender o vínculo para um valor que a SAD portista discorda.



E discorda por dois pontos fundamentais: em junho, Marcano fará 31 anos e dificilmente os dragões poderão vir a ter retorno financeiro com o central espanhol (algo bem diferente do que acontece, por exemplo, com Aboubakar, de 25 anos); depois, em fase mais complicada a nível financeiro, os dragões querem baixar os gastos salariais, pelo que tentam um acordo que fique mais barato ao clube.



Certo é que Marcano é seguido por vários clubes - tal como o CM noticiou, o Benfica também está atento à situação do jogador - e tem muito mercado no país natal. No Dragão, há a convicção de que tudo chegará a bom porto até ao mês janeiro, altura em que o defesa pode escolher outro rumo a tomar no final da presente época.