Incendeia a Internet com reflexão

A mulher do craque é viciada em exercício físico e costuma mostrar nas redes sociais diversos momentos do seu dia a dia, em que está a treinar ou a fazer corridas pela ruas com os filhos mais velhos.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

Faltavam poucos dias para o início dos jogos da Taça das Confederações quando Carla Pardo deixou uma mensagem nas redes sociais que dava a entender que teria terminado a relação com Claudio Bravo, guarda-redes da seleção do Chile."O tempo não cura nada, geralmente as coisas mudam e temos de as aceitar", escreveu. Tal comentário valeu-lhe centenas de comentários dos seguidores, que ficaram alarmados.No entanto, a mulher do futebolista já veio explicar que o comentário é apenas "uma reflexão ambígua" e que "pode ter vários significados".A imprensa estrangeira afirma que Carla poderia estar a referir-se à possível saída do marido do Manchester City, onde joga desde 2016.Carla e Claudio têm quatro filhos: Maitê, Josefa, Emma e Mateus.