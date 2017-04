O que achou desta notícia?







No final do encontro entre o Sporting de Braga e o FC Porto, que terminou empatado, um pequeno incêndio deflagrou num setor da bancada destinado aos adeptos portistas.A bancada teve de ser evacuada quando as chamas deflagraram. Uma cadeira e uma tarja arderam.Este pequeno incêndio foi rapidamente extinto pelas forças de segurança.