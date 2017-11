FPF desafia empresas a darem apoio às famílias afetadas pelos fogos

Apoio financeiro destina-se "à reconstrução de casas de primeira habitação para famílias carenciadas nos concelhos afetados pelos incêndios deste verão".

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) desafiou as empresas a apoiarem a reconstrução de casas para as famílias carenciadas que foram afetadas pelos incêndios, anunciou este domingo a organização.



As centenas de empresas portuguesas contactadas podem fazer um donativo bancário ou comprar bilhetes para o jogo solidário entre Portugal e os Estados Unidos, que se realiza na terça-feira, em Leiria, adianta a FPF na sua página na internet.



O apoio financeiro destina-se "à reconstrução de casas de primeira habitação para famílias carenciadas nos concelhos afetados pelos incêndios deste verão".



A FPF refere que as empresas que fizerem donativos de pelo menos 250 euros passam a ser "patrocinadoras da causa, vendo o seu nome numa linha publicitária" do jogo que será transmitido em direto na terça-feira pela RTP1, SIC e TVI.



Um primeiro jogo solidário com as vítimas dos incêndios realizou-se na sexta-feira passada, em Viseu, entre Portugal e a Arábia Saudita, e foi igualmente transmitido em direto pelas três televisões generalistas. Ao todo, 2,6 milhões de telespetadores viram o jogo.



A iniciativa solidária da FPF, que juntou o Presidente da República, a RTP1, SIC e TVI, jornais, patrocinadores oficiais da seleção portuguesa de futebol e "milhares de portugueses", já permitiu angariar mais de 365 mil euros, assinala a organização.