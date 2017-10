Pedro Proença lamenta tragédia que deixa país de luto

"O país está de luto", diz presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Por Lusa | 14:05

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lamentou esta segunda-feira a "tragédia à escala nacional" dos incêndios que provocaram 31 mortos na região centro de Portugal.



"Expresso, desta forma, o meu lamento por mais uma tragédia à escala nacional. O país está de luto. O momento é de compaixão pelas famílias e amigos das vítimas", afirmou Pedro Proença, em declarações à agência Lusa.



O território português, em especial na zona centro, foi assolado por centenas de incêndios, que, segundo as autoridades, resultaram no pior dia de fogos do ano.



Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), foram registadas mortes nos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco, assim como dezenas de feridos.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.