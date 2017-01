Inês Henriques bate recorde do mundo dos 50 km marcha

O que achou desta notícia?







A portuguesa Inês Henriques estabeleceu hoje o recorde do mundo de 50 km marcha, ao cumprir a distância em 4:08.25 horas, em Porto de Mós, Leiria.A marchadora olímpica, de 36 anos, fixou o recorde nos campeonatos nacionais de marcha de estrada de 35 e 50 km, aproveitando o facto de a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) ter aberto a distância ao setor feminino a partir deste ano.A melhor marca mundial nos 50 km marcha registada anteriormente data de 2007 e pertence à sueca Monica Svensson, com 4:10.59 horas, mas não é reconhecida como recorde pela IAAF, uma vez que a distância não era oficial no setor feminino.