Inglaterra deu lucro

Oscar trocou o Chelsea pelo Shanghai SIPG, no maior negócio do mercado de inverno: 60 milhões de euros

Os clubes da Liga inglesa garantiram, pela primeira vez, saldo positivo no processo de compras e vendas no mercado de inverno.No mês de janeiro, durante o qual esteve aberto o período de transferências, os emblemas da Premier League gastaram cerca de 250 milhões de euros em reforços (nenhuma outra liga europeia gastou mais). Mas garantiram em encaixe total de 297 milhões de euros, ou seja, registou-se um lucro de 47 milhões.Para este resultado contribuíram essencialmente quatro vendas milionárias – Oscar (do Chelsea para o Shanghai SIPG, por 60 milhões), Payet (do West Ham para o Marselha, por 30 milhões), Ighalo (Watford para o Changchun por 23,2 milhões) e Depay (Man. United para o Lyon, por 16 milhões) – com dois clubes chineses e dois franceses como compradores.