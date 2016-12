Inglaterra: trinta jogos em dez dias

E o facto de a luta para o título estar ao rubro acrescenta condimentos. Ao contrário da época passada, quando o Leicester liderava o campeonato, a corrida agora decorre sem surpresas. Os seis primeiros descolaram das restantes equipas com o Chelsea a comandar o grupo, fruto das 11 vitórias consecutivas. Não faltam motivos para não perder esta louca reta final de ano na Premier.n

Esta altura da época futebolística é sinónimo de pausa nos principais campeonatos europeus. Mas na Liga inglesa, Natal e Fim de Ano é tempo de fartura. São 30 jogos em apenas dez dias. Uma festa para os amantes do pontapé na bola.O desfile começa no Boxing Day, que no Reino Unido é o dia a seguir ao Natal. O sucesso das transmissões televisivas e as enchentes nos estádios são dois dos fatores característicos que fazem do Boxing Day um dos dias mais emblemáticos do panorama desportivo internacional. Porque tal como o dia de Natal, este dia também é feriado e há mais gente disponível para consumir futebol.A tripla jornada começa então no dia 26 e corre veloz até ao dia 4 de janeiro. Há jogos todos os dias, com exceção do dia 29 de dezembro. No último dia do ano, por exemplo, há sete jogos calendarizados. Mais dois no dia de Ano Novo.Destaque para dois grandes jogos neste período: Liverpool–Manchester City, no dia 31, e o clássico londrino Tottenham–Chelsea a 4 de janeiro. Para os fãs desta que é a competição mais valiosa do Mundo serão dias de autêntico espetáculo.