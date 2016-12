Ingleses afirmam que Mourinho desistiu de Lindelof

Os internacionais inglês e o argentino alinharam juntos em nove dessas partidas, com sete golos sofridos.









A aposta de José Mourinho nesta dulpa já valeu 11 jogos sem conhecer a derrota aos 'red devils' que estão a apenas um jogo de igualar a melhor sequência desde que Sir Alex Ferguson deixou o cargo de treinador do United em 2013.Os internacionais inglês e o argentino alinharam juntos em nove dessas partidas, com sete golos sofridos.

O site BBC Sports adianta esta quarta-feira que José Mourinho terá desistido de contratar Lindelof ao Benfica e que a mudança do sueco só se deverá efetivar no verão.Fontes deste jornal online afirmam que a boa forma que a dupla de centrais Phil Jones e Marcos Rojo tem vindo arealizar levou o Manchester United a adiar a transferência do jovem central.Mourinho conta ainda no plantel com Eric Bailly, Chris Smalling e Daley Blind que também podem jogar no eixo da defesa.