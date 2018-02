Insulto valeu expulsão a Murilo

Capela diz que foi insultado pelo brasileiro, em espanhol.

Por Alexandre Reis | 09:08





O uruguaio tirou a camisola mas, ao contrário do que está nos regulamentos, não viu o cartão amarelo que o impedia de estar no próximo jogo da Liga (completava uma série de 5 amarelos).



Já depois de terminar o jogo, o árbitro expulsou o brasileiro Murilo por alegados protestos. "O Murilo é venezuelano? Escrevemos então ‘Hijo de p…’" brincou o dirigente garantindo que Murilo não fala espanhol e só jogou em clubes brasileiros e portugueses. A atuação de Capela tem sido muito criticada devido às decisões tomadas nos instantes finais da partida. O árbitro deu tempo extra a mais do que o previsto (leões chegaram à vitória nesse período). Após o golo, João Capela fez também vista grossa aos festejos de Coates no 2-1.

A arbitragem de João Capela no Tondela-Sporting no passado domingo continua a dar que falar. Agora a propósito da expulsão de Murilo após o apito final. Tudo porque o juiz de Lisboa escreveu no relatório ter sido insultado pelo jogador em espanhol, quando o avançado é ...brasileiro.A justificação para o vermelho está no relatório redigido após a partida, com o árbitro a acusar o jogador de o ter ofendido com a frase: "Hijo de p…" Só que essa frase, em espanhol, nada tem a ver com a língua do jogador brasileiro.A confusão terá sido provocada pelo facto do venezuelano Jhon Murillo ter atuado na época transata no Tondela.Tudo isto levou o diretor de comunicação do Tondela, Vítor Ramos, a reagir nas redes sociais, ironizando com uma hipotética conversa entre João Capela e seus assistentes.