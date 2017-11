Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Interesse do PSG por João Mário

Jogador do Inter de Milão diz que ainda falta algum tempo para o mercado.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:34

João Mário tem sido pouco utilizado no Inter de Milão e não afasta uma eventual saída para o PSG em janeiro.



"Esses rumores e notícias fazem parte do futebol. É cedo e ainda falta algum tempo para o mercado. Obviamente que queria jogar mais, mas o momento do clube não me tira a confiança nem a convicção de que posso estar nos eleitos para o Mundial", disse esta quarta-feira o médio antes do treino da seleção nacional, na Cidade do Futebol, de preparação para os jogos com a Arábia Saudita, no dia 10 deste mês, e frente aos EUA, dia 14.



O Mundial da Rússia ainda está longe, mas o internacional português já pensa em subir ao topo do Mundo. "É diferente, é mais competitivo do que um Europeu. Acredito que Portugal pode sempre ser candidato, mas há seleções mais favoritas. Nós acreditamos e sonhamos", confessou.



João Mário admite que o grupo sente a ausência de Cristiano Ronaldo. Sem alguns dos habituais titulares da Seleção, Fernando Santos convocou bastantes caras novas e o médio encara essa decisão com bons olhos. "Faço parte deste grupo há algum tempo. Estão sempre a aparecer novos jogadores com qualidade. Portugal tem cada vez mais talentos e temos de mostrar que merecemos cá estar."



Na sessão de trabalho de ontem, o defesa Pepe, que tinha falhado o treino de terça-feira devido a um atraso no voo, já se integrou e Fernando Santos contou com todos os convocados para a preparação desta dupla jornada, em que as receitas revertem para as vítimas dos incêndios que assolaram o País, em outubro.



O jogo em Viseu já tem lotação esgotada.