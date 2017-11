Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Intermediário pede dinheiro para Bruno de Carvalho

Denúncia que entrou em julho na PGR diz que avançado japonês foi proposto ao Sporting por 500 mil euros. Foi comprado por 750 mil.

Por Octávio Lopes | 01:47

O Ministério Público está a investigar eventuais ilícitos na transferência de Tanaka para o Sporting que constam numa denúncia, onde, sabe o CM, está escrito que João Carlos Pinheiro (empresário de jogadores que esteve registado na Guiné-Bissau), que se intitulou representante de Bruno de Carvalho no negócio, pediu dinheiro ao agente Paulo Emanuel Mendes, que seria entregue ao presidente leonino, depois de passar por uma sociedade em Cabo Verde. Tal "esquema" já teria sido utilizado noutros negócios e Bruno de Carvalho seria sócio da empresa cabo-verdiana, cujo nome não é referido.



A denúncia foi feita por Pereira Cristóvão e deu entrada na Procuradoria-Geral da República no dia 7 de julho. Fonte oficial da PGR confirmou ontem ao CM que o "inquérito corre termos" no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e que ainda não há arguidos. No documentação entregue na PGR está também escrito que Cristóvão, Carlos Azenha (treinador de futebol), Paulo Emanuel Mendes e João Pinheiro estiveram envolvidos em conversações sobre Tanaka.



O valor pedido por Mendes foi 500 mil euros. Durante as negociações foram suscitadas dúvidas sobre o representante dos leões, dissipadas, de acordo com a exposição de Cristóvão, com uma declaração assinada por Bruno de Carvalho, enviada por email. Estas dúvidas tinham que ver com o facto de João Carlos Pinheiro ter dito que parte da verba da sua comissão seria para entregar a Bruno de Carvalho.



Na mesma denúncia está também escrito que, a "dado momento", Cristóvão e Azenha distanciaram-se do negócio, ficando apenas Paulo Emanuel Mendes e João Carlos Pinheiro a intermediar a transferência que, segundo o Sporting divulgou à CMVM, acabou por consumar-se por 750 mil euros. Ou seja, mais 250 mil euros do que tinha sido pedido ao representante leonino. Quando Tanaka, que alinhava nos japoneses do Kashiwa Reysol, chegou a Lisboa, em junho de 2014, estava acompanhado por Paulo Emanuel Mendes.



Contactado pelo CM, Carlos Azenha limitou-se a assegurar que Cristóvão e João Carlos Pinheiro pediram-lhe um parecer técnico sobre Tanaka.



Já João Carlos Pinheiro afirmou: "Apresentei o nome de Tanaka, que me foi recomendado por Paulo Emanuel Mendes, a Augusto Inácio, na altura, dirigente do Sporting. A partir daí, nada mais tive a ver com o negócio. Estive reunido com Paulo Pereira Cristóvão, mas não foi por causa de Tanaka".



Por sua vez, Paulo Emanuel Mendes disse ao CM: "Estou de consciência tranquila. Fui apanhado de surpresa, mas estou à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento."



Viagens com as mulheres

Na denúncia que apresentou na PGR, Paulo Pereira Cristóvão assegura ter tido conhecimento de que o Sporting pagou viagens que Bruno de Carvalho fez com a filha e a ex-mulher Cláudia Gomes, bem como a atual mulher, Joana Ornelas, quando eram namorados.



É apontada uma viagem à Costa Rica com Joana Ornelas para a inauguração de uma Academia Sporting, facto que, diz a denúncia, ocorreu num único dia, embora a estadia de ambos se tivesse prolongado por uma semana. Cristóvão salienta que tais pagamentos, caso tenham sido feitos pelo clube, poderão consubstanciar atos ilícitos.



O ex-dirigente leonino lembra, ainda, que Bruno de Carvalho usou o carro e o motorista do clube no dia 1 de julho, quando se casou com Joana Ornelas.