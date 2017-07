Internacional brasileiro Dani Alves assina pelo Paris Saint-Germain

Jogador de futebol deixou a Juventus e assinou pelo vice-campeão francês.

Por Lusa | 12.07.17

O internacional brasileiro Dani Alves deixou a campeã italiana de futebol Juventus e assinou pelo Paris Saint-Germain, anunciou esta quarta-feira o vice-campeão francês, assinando um contrato válido para as próximas duas temporadas.Alves, de 34 anos, deixou a Juventus depois uma época, depois de oito temporadas no Barcelona, e vai experimentar um novo campeonato, depois de ter chegado à Europa para jogar no Sevilha.Num vídeo publicado na conta do clube na rede social Twitter, o atleta já mostrou a camisola '32' que vai utilizar nos parisienses, com a conferência de imprensa de apresentação marcada para esta tarde.O lateral direito, 100 vezes internacional pelo 'escrete' (sete golos), junta-se ao plantel dos franceses, no qual joga o português Gonçalo Guedes, e ao qual já tinha chegado o espanhol Yuri Berchiche, lateral esquerdo proveniente da Real Sociedad.