Investidor paga para Jorge Jesus valorizar Wendel

Médio do Fluminense custa sete milhões de euros e fica blindado por uma cláusula de 60 milhões.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Um investidor pagou praticamente a totalidade dos sete milhões de euros para fazer de Wendel jogador do Sporting, apurou o Correio da Manhã.



O médio brasileiro, de 20 anos que alinhava no Fluminense, tinha vários pretendentes (entre eles, o FC Porto e o PSG), mas acabou por rumar a Alvalade para trabalhar com Jorge Jesus, tendo chegado ontem, ao final da manhã, a Lisboa.



O CM sabe que o técnico leonino teve um papel determinante na decisão do jogador em ingressar no Sporting. Acredita, tal como o investidor, que pode evoluir e crescer sob o comando de Jesus, de forma a dar o salto para um dos maiores clubes europeus.



Para já, os leões oferecem um contrato de cinco anos e meio pelo jogador, que ficará blindado com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Wendel é um médio-ofensivo que pode render Bruno Fernandes ou Battaglia, trazendo assim mais opções ao plantel leonino, que continua em todas as frentes. Luta pelo título de campeão, está na Liga Europa, Taça de Portugal e Taça da Liga.



Wendel participou em 56 jogos pelo Fluminense, tendo apontado sete golos.



Ontem chegou também a Lisboa o médio croata Misic, de 23 anos, que alinhava no Rijeka.



O jogador já efetuou alguns dos exames médicos e deverá assinar nas próximas horas um contrato válido por cinco temporadas e meia. Custa três milhões de euros aos leões e reencontra o ex-companheiro de equipa Ristovski, elemento fundamental para a sua rápida integração.