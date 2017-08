Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inzaghi louco por Brahimi

Treinador da Lázio quer argelino do FC Porto.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:23

Simone Inzaghi está muito interessado em contar com Yacine Brahimi para esta temporada. O antigo jogador e agora treinador da Lázio pediu à administração a contratação do extremo argelino para suprir a saída mais do que provável de Keita do clube romano.



Da parte do FC Porto, a vontade é a de manter o extremo, visto como peça-chave pelo treinador Sérgio Conceição, daí que só uma proposta muito elevada poderia levar os dragões a libertar o jogador de 27 anos.



Há cerca de um ano foi o Milan a tentar levar Yacine Brahimi e, mais tarde, no mercado de inverno, seria o Nice a fazer uma proposta num pacote que incluía também Ricardo Pereira. Pinto da Costa rejeitou as abordagens, preferindo manter o argelino no plantel.

Entretanto, com menos espaço nas escolhas de Sérgio Conceição, João Carlos Teixeira e Martins Indi voltaram ontem aos treinos, após uma virose que os havia afastado dos trabalhos.



Os bons resultados e as exibições convincentes dos azuis-e-brancos nesta pré-época estão a causar entusiasmo nos adeptos. Ontem, já tinham sido vendidos 40 mil bilhetes para o encontro caseiro com o Estoril, quarta-feira (19h00, Sport TV 1), na estreia portista no campeonato.