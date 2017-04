IPDJ corrobora que Benfica apoia claques ilegais

O Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) propôs uma multa de 37.250 euros ao Benfica por cinco infracções relacionadas com o apoio às claques não legalizadas.

No manifesto são mencionados vários autos da PSP a descrever múltiplas ocorrências relacionadas com o apoio a claques como ‘No Name Boys’ e ‘Diabos Vermelhos’.

As ‘águias’ serão condenadas pela execução de cinco transgressões, uma a 31 de agosto, duas a 31 de outubro e outras duas a 6 de dezembro, todas no ano 2014. Dessas infrações, três estão ligadas ao apoio a grupos organizados de adeptos não registados.

