Isaiah Tomas, jogador dos Boston Celtics, perde a irmã num acidente de viação

Futebol Jonas em risco para o Dérbi Avançado saiu queixoso do gémeo da perna esquerda frente ao Marítimo.

Futebol Tite: Alegria do povo Selecionador no auge da popularidade após garantir a qualificação para o Mundial 2018.

Futebol Campeonato: Luta de golos Com Benfica e FC Porto envolvidos de forma muito direta na luta pelo título, o campeonato poderá ter de ser decidido com recurso a uma alínea do artigo 17 do regulamento de competições.

Futebol FC Porto: Maioria de direita Maxi cimentou posição, com Layún a ter menos minutos. Ricardo Pereira brilha em França.

Futebol Luisão: pódio garantido Recente renovação do capitão de equipa praticamente garante entrada no top 3 dos jogadores com mais jogos pelo emblema das águias.