Já há árbitro para o Guimarães-Benfica

Para a 'final four', que se realizará no estádio Algarve, entre 25 e 29 de janeiro, já estão apurados Vitória de Setúbal e Moreirense.



Neste agrupamento, lidera o Marítimo, com quatro pontos, seguido de Sporting de Braga e Rio Ave, ambos com três, e Sporting de Covilhã, com um e já sem hipóteses de apuramento.

O árbitro Carlos Xistra, da Associação de Castelo Branco, é o escolhido para o jogo de terça-feira entre Vitória de Guimarães e Benfica (21h15), que decide a passagem às meias-finais da Taça da Liga em futebol.O Conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol indicou hoje quais os árbitros escolhidos para os jogos de terça-feira, do grupo D, e quarta-feira, do grupo C, que encerram a terceira jornada da competição.No grupo C, Bruno Paixão, de Setúbal, dirigirá o jogo entre Marítimo e Sporting de Braga, e Manuel Mota, de Braga, entre o Rio Ave e Sporting de Braga.