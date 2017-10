Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Já mandei cortar a barba ao José Sá”, diz Sérgio Conceição

Técnico defendeu o guarda-redes portista salientando que Svilar foi “perdoado” por também ter cometido um erro na Liga dos Campeões.

Por Filipe António Ferreira | 16:48

O tema baliza dominou ontem a conferência de imprensa de Sérgio Conceição. O técnico falou de Casillas, José Sá e até de Svilar (Benfica).



"O José Sá tem um problema grande. O José tem a barba maior daquilo que deveria ter. Um guarda-redes sem barba é perdoado pelo erro que faz. Um ‘frango’ de José Sá... e um ‘frango’ de outro guarda-redes e que se calhar não tem barba, tem borbulhas e 18 anos [comentário feito por Rui Vitória após o Benfica-Man. United]. Se calhar é mais perdoado do que perante um guarda-redes que é português. O que eu acho estranho é num jornal vir ‘Frango de José Sá’ e no outro vir ‘Perdoado’. Eu já mandei cortar a barba ao José Sá", disse o treinador portista.



Já sobre Casillas, Conceição irritou-se quando questionado sobre a ausência do espanhol no jogo da Champions com o Leipzig: "Se fosse um problema disciplinar não teria sido convocado. O que se tem dito é ridículo. É opção [tom exaltado]."



Ainda assim, o treinador do FC Porto não deixou de mandar alguns recados apesar de ter elogiado o comportamento do internacional espanhol: "Para mim, o que conta é o rendimento. Estatuto é igual ao rendimento (...). A única grande referência que temos no clube é o nosso presidente."



Sobre o jogo com o P. Ferreira, Conceição disse estar à espera de "um adversário complicado", depois de uma derrota que não estava nos planos dos portistas: "Isso já faz parte do passado."



Dragões ganham 30 milhões da UEFA

O FC Porto foi o clube português que mais lucrou com a participação na Liga dos Campeões 2016/17. Segundo os dados revelados ontem pela UEFA, os dragões receberam um total de 30,73 milhões de euros.



Das restantes equipas lusas, o Benfica arrecadou 28,54 milhões e o Sporting, que ficou em último no respetivo grupo, garantiu 18,18 milhões de euros.