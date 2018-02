Benfica 2-0 Boavista

Partida a contar para a 23ª. jornada da Liga. Acompanhe ao minuto.

17:22

Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Fejsa, Pizzi e Zivkovic; Rafa, Cervi e Jonas;





Pizzi remata ao lado da baliza à guarda de Vagner após uma boa jogada das águias pelo lado esquerdo. Bola passa muuuito perto! Esteve à vista o segundo do Benfica.Que grande lance de Cervi sobre Carraça! Depois, Pizzi não consegue dar o melhor seguimento à jogada já perto da área 'axadrezada'.Jardel vê um cartão amarelo por falta sobre Fábio Espinho.Boavista não está a conseguir criar ocasiões flagrantes de perigo.Jardel cabeceia no meio dos centrais do Boavista na sequência de um canto, mas a bola termina - fácil! - nas mãos de Vagner.Benfica pede novo penálti por mão de Henrique na bola dentro da área. Árbitro nada assinala.Vagner adivinha o lado!Grande penalidade a favorecer o Benfica por falta de Rossi sobre Cervi dentro da área.Benfica pede falta sobre Cervi perto da área mas o árbitro nada assinala.Partida sem casos flagrantes de perigo para ambas as balizas, à excepção do primeiro remate do Benfica.Primeira oportunidade da partida! Zivkovic de pé esquerdo à entrada da área com um forte remate para a defesa de Vagner.Começa a partida no Estádio da Luz!--Já são conhecidos os onzes iniciais do Benfica-Boavista. O grande destaque vai para Jonas que joga como titular da equipa das águias. O jogador brasileiro lesionou-se na última partida dos encarnados contra o Portimonense e o seu estado de saúde foi alvo de preocupação durante a semana.Vagner; Carraça, Henrique, Raphael Rossi e Talocha; Sparagna e David Simão; Yusupha, Fábio Espinho, Kuca; Rui Pedro;