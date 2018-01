Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jardel acredita que caso dos mails "não atrapalha"

Jogador do Benfica afirma que, apesar dos percalços, o clube tem tudo para conquistar o ‘penta’.

Por Filipe António Ferreira | 08:47

Jardel foi esta quinta-feira a voz da confiança do Benfica na conquista do inédito ‘penta’, numa altura em que o tema dos mails está na ordem da atualidade encarnada. "Emails? Isso não atrapalha nada. A estrutura trata disso, nós só focamos no trabalho e nos treinos", disse.



Numa sessão de autógrafos que decorreu no Estádio da Luz, o defesa brasileiro reconheceu ainda os percalços na primeira metade da época com o afastamento da Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga. "No início da temporada houve alguns percalços e superámos tudo. Faz parte do passado e estamos focados no maior objetivo, que é o campeonato", salientou. Rui Vitória também não foi esquecido pelo capitão das águias, na ausência do lesionado Luisão. "Temos um excelente treinador, uma grande pessoa, que nos está sempre a apoiar, a trabalhar as nossas ideias", afirmou o jogador, de 33 anos, que defendeu ainda a renovação do compatriota Luisão, de 36 anos.



Sobre o atual companheiro no eixo da defesa, só elogios. "É um menino [Rúben Dias] com muito potencial e qualidade. Temo-nos dado bem. É continuar a trabalhar", concluiu. Os dois vão formar dupla no jogo de amanhã em casa com o Chaves (18h15).



PORMENORES

Luisão perto do regresso

O brasileiro Luisão já está apto, mas ainda não deve ser aposta para o jogo de amanhã com o Desp. Chaves. O capitão está ausente desde 13 de dezembro após o jogo da Taça de Portugal com o Rio Ave (Benfica foi eliminado no prolongamento, 3-2).



Carrillo em definitivo

Marco Silva, treinador do Watford, da Liga inglesa, pediu ontem a contratação em definitivo do peruano Carrillo, que pertence ao Benfica. "É uma questão de negócio", disse o técnico dos ingleses. A cláusula de compra está situada nos 15 milhões de euros.