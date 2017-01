Jardel recusa sair para a China

Jardel perdeu o estatuto de titular no período em que esteve lesionado e Rui Vitória apostou em Luisão e Lindelof, apesar de manter a confiança no nº 33.



Jardel, defesa do Benfica, recusou sair para o futebol chinês, apurou o. Os encarnados receberam uma proposta milionária pelo brasileiro de 30 anos, mas foi o central que travou a transferência.O nº 33 das águias esteve afastado dos relvados, entre setembro e dezembro, e foi nessa altura que chegaram abordagens pelo defesa. Osabe que a intenção do Benfica era vender o brasileiro, por entender que as propostas eram absolutamente irrecusáveis. Contudo, a vontade do defesa prevaleceu.Jardel lesionou-se a 9 de setembro (com o Arouca) na coxa esquerda e foi obrigado a parar mais de um mês. A meio de outubro, o central foi dado como apto e logo integrou a convocatória para o duelo com o Dínamo Kiev (dia 19), mas só voltou a ser utilizado a 14 de dezembro frente ao Real Massamá. Nesse período de dois meses, Jardel continuou sem ser opção para Rui Vitória, apesar de estar a 100%, já que a intenção dos encarnados era vender o jogador.