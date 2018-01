Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus à espera do reforço Marcelo

Eliminação do Rio Ave na Taça de Portugal acelera a ida do central do Rio Ave para Alvalade.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Jorge Jesus acredita que a eliminação do Rio Ave da Taça de Portugal pode acelerar a vinda do defesa central Marcelo para o Sporting já em janeiro, apurou o Correio da Manhã.



Os leões já têm o jogador, de 28 anos, referenciado há muito tempo e as negociações decorreram em paralelo com as do médio Rúben Ribeiro, que já foi apresentado em Alvalade. Contudo, os dirigentes vilacondenses mostraram-se pouco recetivos a perder um jogador fulcral na equipa, quando tinham a possibilidade de chegar à final do Jamor.



No entanto, a eliminação frente ao D. Aves, nas grandes penalidades (5-4), e o facto de já estarem a 10 pontos dos lugares europeus, pode agilizar a ida do jogador.



Até porque Marcelo está em final de contrato com os vilacondenses. Por isso, ou sai agora e permite um encaixe financeiro ou sai no final da temporada a custo zero.



No entanto, os leões até estão disponíveis para ceder o defesa central Tobias Figueiredo até ao final da época, de forma a convencer os vilacondenses.



As relações entre os dois clubes até são boas, como o demonstra a transferência de Rúben Ribeiro e os recentes empréstimos de Gelson Dala (já em janeiro) e Francisco Geraldes (no início desta temporada).



Jorge Jesus quer que o negócio seja resolvido o mais rapidamente possível, até porque tem o central francês Mathieu lesionado e está em todas as frentes: Liga, Liga Europa, Taça de Portugal e Taça da Liga.



Rúben Ribeiro já treina em Alcochete

Rúben Ribeiro foi a novidade do treino de ontem dos leões em Alcochete. O médio, de 28 anos, contratado ao Rio Ave integrou o trabalho juntamente com os novos companheiros.



O atleta surgiu acompanhado por André Geraldes, team manager dos leões, e treinou sob as ordens de Jorge Jesus. Antes da sessão, o técnico teve uma curta conversa com o jogador, explicando o que pretende dele no Sporting.



Os leões continuam no mercado à procura de um avançado que complemente as características de Bas Dost. O Sporting é, dos três grandes, a equipa que tem estado mais ativa nesta reabertura de mercado, depois de já ter apresentado o trio composto por Wendel (Fluminense), Misic (Rijeka) e Rúben Ribeiro (Rio Ave).