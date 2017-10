Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus a Podence: “Tás a voar bem”

Técnico saudou jovem quando este saiu no jogo com o D.Chaves e falou-lhe ao ouvido.

Por Mário Figueiredo | 08:24

"Tás a voar bem." Foi esta a frase que Jorge Jesus disse a Daniel Podence, no seu jeito especial, quando o substituiu no jogo com o D. Chaves (5-1), arrancando um sorriso ao jovem, apurou o CM.



As palavras de Jorge Jesus surgiram depois de o jogador ter sido titular e realizado uma grande exibição. No sábado, dia em que completou 22 anos, o jovem deixou uma mensagem enigmática na rede social Instagram, onde colocou uma foto sua a preto e branco sentado no banco de suplentes com um ar pensativo , com uma frase a acompanhar: "Um pássaro preso nunca aprende a voar."



O ‘post’ foi apagado pouco depois, mas a mensagem. que originou várias interpretações, chegou a Jorge Jesus, que retribuiu com um "Tás a voar bem", quando o substituiu no jogo para receber uma ovação dos adeptos leoninos. O abraço que acompanhou o comentário fazem prever que Podence já conquistou a titularidade para o jogo da próxima sexta-feira (21h00) com o Rio Ave em Vila do Conde.



Podence voltou a fazer uma dupla temível com Bas Dost no ataque. Fez uma assistência para um dos três golos do holandês e foi um quebra-cabeças para a defesa adversária. Acrescentou velocidade, criatividade e sucessivos cruzamentos perigosos para a área da equipa transmontana.



O avançado tinha perdido a titularidade para Alan Ruiz, mas a sua saída da equipa prendeu-se com a fratura do segundo metacarpo de uma das mãos, o que o obrigou a treinar condicionado durante quase um mês.



Podence já alinhou em sete jogos nesta temporada, num total de 345 minutos, sendo que participou em apenas quatro jogos da Liga.