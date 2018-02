Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus apressa Mathieu e Bas Dost

Técnico do Sporting inteira-se da condição física dos jogadores e tudo aponta que estão aptos para Tondela.

Por Mário Figueiredo | 08:00

Jorge Jesus chegou de Astana na madrugada de sexta-feira e seguiu diretamente para a Academia de Alcochete, onde foi inteirar-se da condição física de Bas Dost e de Mathieu com vista ao jogo de amanhã (20h00) com o Tondela, apurou o Correio da Manhã.



O treinador do Sporting deu folga aos jogadores que participaram na histórica vitória em Astana (3-1), pois foi a primeira vez que os leões venceram fora um jogo dos 16 avos de final da Liga Europa. Mas fez questão de estar na Academia de Alcochete para preparar o jogo e ministrar o treino aos cinco elementos do plantel que ficaram em Portugal.



As preocupações do técnico centram-se naturalmente no goleador Bas Dost. O holandês lesionou-se na grelha costal na partida frente ao V. Guimarães (1-0) e já falhou quatro jogos (Estoril, FC Porto, Feirense e Astana). Jesus ministrou o treino e conversou com o jogador, tendo ficado com boas indicações de que poderá contar com Bas Dost no jogo de amanhã com o Tondela, apurou o CM.



Certo é que Jesus não quer arriscar um regresso precipitado do holandês, para não correr o risco de um agravamento da lesão, pois é num local sensível.



Já no que diz respeito ao defesa-central Mathieu, Jesus conta com ele para o embate com os tondelenses. O francês ficou de fora dos convocados de Astana por uma questão de precaução. O técnico não quis arriscar que o central jogasse num relvado sintético, o que poderia causar alguma lesão. Mathieu, de 34 anos, tem sido um dos jogadores mais utilizados do plantel, tendo participado num total de 32 jogos nesta temporada, sendo que 20 deles foram para o campeonato.



Tudo aponta que Jorge Jesus pode contar com os dois jogadores na deslocação a Tondela, onde espera encontrar grandes dificuldades para sair vitorioso. Certo é que os leões estão proibidos de perder pontos para se manterem na luta pelo título.



Coentrão obriga a mexidas

O castigo de um jogo imposto a Fábio Coentrão pelo Conselho de Disciplina, na sequência de uma alegada cuspidela na direção dos adeptos do FC Porto, no jogo da 1ª mão das ‘meias’ da Taça de Portugal, vai obrigar Jorge Jesus a mexer na defesa.



Mathieu vai regressar ao eixo para fazer dupla com Coates, mas Jesus ainda tem dúvidas quanto ao sucessor de Coentrão. Bruno César parece estar ligeiramente na frente, mas Lumor, contratado ao Portimonense, deu boas indicações frente ao Feirense.