Jesus arrisca e chama Bas Dost

Técnico do Sporting diz que, mesmo com algumas limitações, o ponta de lança “dá garantias”.

Por Mário Pereira | 08:51

Jorge Jesus vai arriscar a utilização de Bas Dost no jogo de hoje frente ao Tondela (20h00), que encerra a 23ª jornada da Liga. Uma situação que foi ontem confirmada pelo treinador do Sporting e que corresponde ao cenário avançado pelo CM na edição de ontem, na qual se dava conta da intenção do técnico em apressar o regresso do goleador holandês.



"O Bas Dost tem recuperado dentro do possível da lesão que tem [nas costelas]. Vai ser convocado para o jogo. E se vai ser convocado, pode não estar a 100%, mas dá-nos algumas garantias de o lançar no jogo", revelou ontem Jorge Jesus.



Melhor marcador da equipa, com 25 golos em 34 jogos, Bas Dost lesionou-se em jogo frente ao V. Guimarães e desde então falhou quatro encontros: Estoril, FC Porto, Feirense e Astana. Destes quatro, o Sporting perdeu dois, sendo que ambos foram em competições internas, algo que ainda não tinha acontecido nesta época.



Jorge Jesus deteve-se ainda a falar de outro jogador em foco na equipa: Fábio Coentrão. Que não atua hoje por estar a cumprir um jogo de castigo da Comissão Disciplinar da Liga. Jesus comparou o mediatismo da presença de Coentrão em Alvalade com a sua época de estreia no clube.



"Ele está a passar aquilo que eu passei no meu primeiro ano no Sporting. Tudo o que faz é realçado. No entanto, eu, no meu primeiro ano, não fui tão visado pelos resultados desportivos. Se chorou é porque chorou. Se deu um soco no banco é porque deu um soco no banco. O Fábio tem de se adaptar ao facto de que ele é o foco de tudo o que não é normal", referiu o técnico. "Ele tem de estar preparado emocionalmente e saber que isto faz parte do jogo e da profissão dele", disse Jesus.



Questionado sobre o futuro de Coentrão, avançou: "O Real Madrid é o dono do jogador. Já fez mais jogos do que em três anos de Real, se continuar assim, seguramente não vai ter o Sporting, vai ter muitos clubes da Europa atrás dele."



Sobre o adversário de hoje, Jesus referiu depois: "Vamos ter um jogo em Tondela difícil, como é tradicional. Estamos preparados em todos os jogos para este cenário. Depois da vitória frente ao Astana, vamos ter outro jogo completamente diferente em termos de objetivo, mas tão ou mais importante do que o da Liga Europa."



PORMENORES

Bruno sem comentários

"O meu trabalho não é comentar as opiniões do presidente em público. O meu trabalho é tentar valorizar os resultados desportivos e não só. Também os financeiros", disse Jorge Jesus sobre o apelo de boicote feito pelo presidente Bruno de Carvalho a jornais e televisões.



Dois jogos em Portugal

Sobre o papel dos media no futebol, Jorge Jesus referiu: "Em Portugal há dois jogos: o jogo dentro do campo e o jogo da comunicação. A comunicação influencia os adeptos e a equipa. Não tenham dúvidas que influencia pela positiva e pela negativa."



Com o presidente

"O mais importante das declarações do presidente [após a assembleia geral de sábado] foi a forma convincente e esmagadora como os adeptos do Sporting reagiram à sua liderança", disse ontem Jorge Jesus.



Pepa: "Somos uma equipa hardcore"

Pepa, treinador do Tondela, garantiu que o jogo com o Sporting tem um caráter decisivo para ambas as equipas.



"Temos a noção da competitividade na Liga e cada ponto perdido nesta caminhada será uma pedra no sapato, assim como para o Sporting, que também não pode perder pontos", disse o técnico, que destacou a imagem dos tondelenses: "Somos uma equipa hardcore, de pé na chapa."