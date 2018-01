Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus confirma Raphinha e Marcelo

Técnico leonino diz que está tudo acertado, mas adianta que os “clubes não os querem largar já” no mercado que termina esta quarta-feira.

Por Mário Figueiredo | 08:41

Jorge Jesus confirmou esta terça-feira as contratações de Raphinha (V. Guimarães) e Marcelo (Rio Ave) para a próxima época, lamentando que os seus clubes não os queiram libertar.



Os dois jogadores têm sido associados ao Sporting, mas do clube ninguém tinha assumido as contratações. Porém, apesar do esforço para trazer já os atletas, pois o mercado fecha esta quarta-feira (à meia-noite), Jesus admite que não espera outros reforços: "Não esperamos mais ninguém. Só se aparecer alguma surpresa. Às vezes acontece, mas não estou à espera de ninguém."



O técnico leonino fez questão de lembrar que "Raphinha não é jogador do Sporting" no jogo de quarta-feira (21h00, Sport TV 1), acrescentando: "É com os nossos jogadores que trabalhamos e é com eles que podemos contar. É por aí que temos de avançar. Não há futuro sem presente."



Sobre o adversário desta noite, Jorge Jesus não tem dúvidas de que se trata de uma formação de valia. "É uma equipa que tradicionalmente é difícil, vem para cá disputar os três pontos, mas temos de estar à altura das dificuldades para ganhar a partida", referiu.



Questionado sobre os empréstimos de vários jogadores e a vinda de reforços, Jesus realçou a importância de alguns atletas saírem do plantel para "jogarem mais e para permitir espaço para os outros que chegaram de novo".



V. Guimarães em busca da retoma

A equipa do Vitória de Guimarães tenta esta quarta-feira, em Alvalade, dar continuidade à retoma ocorrida na anterior jornada da Liga, na qual interrompeu uma série de resultados negativos com o triunfo, em casa, diante do Estoril, por 3-1. Para trás ficou uma série de seis jogos em diversas competições nos quais a equipa comandada por Pedro Martins apenas conseguiu um empate frente ao Moreirense (3-3), na Taça da Liga.



Esta sequência, de resto, provocou alguns focos de insatisfação entre alguns adeptos, cujo ponto alto foi a invasão de um treino.



No lançamento do jogo de quarta-feira, feito na segunda-feira, Pedro Martins assumiu a vontade de sair de Alvalade com pontos. "Vamos jogar para ganhar", disse.



O técnico reconhece, contudo, que o Sporting "é uma equipa que está com índices de confiança muito fortes. É um candidato ao título".