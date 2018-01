Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus contente com o plantel do Sporting

Treinador enaltece a sintonia entre o presidente Bruno de Carvalho e a estrutura do futebol para melhorar equipa.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Jorge Jesus manifestou-se ontem "muito contente" com o plantel que tem à sua disposição para atacar as várias provas que está a disputar.



O treinador leonino reconheceu que a carga de jogos levou a um reforço do plantel. "Estamos a trabalhar para ter a melhor equipa. O presidente está em sintonia com a estrutura do futebol. Estou muito contente com o que temos", disse Jesus na antevisão do jogo de hoje (20h15, Sport TV 1) com o D. Aves.



O técnico admitiu que, dos três reforços, só Rúben Ribeiro está "convocado". "Onde vai jogar? Não vou inventar, pode jogar a ala ou como segundo avançado. Não o vou colocar a guarda-redes. Tem ritmo competitivo e conhece bem o futebol português e o Sporting. Já Wendel e Misic vieram de férias, não são uma opção para já", disse, lembrando que o brasileiro é um jovem de 20 anos: "Se os grandes da Europa o quisessem, não estava aqui. Não nos iludimos."



O facto de os leões terem sofrido o último golo de bola corrida no dia 9 de dezembro (3-1 com o Boavista) não satisfaz o técnico leonino. "O coletivo ainda tem muito para crescer. Estamos a sofrer muitos golos de grande penalidade por faltas técnicas na defesa", analisou.



Sobre a partida de hoje, Jesus elogiou o adversário e está convencido de que poderá utilizar Piccini e Mathieu: "Recuperaram e as minhas opções estão melhores e alguns vão jogar".