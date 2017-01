Jesus culpa árbitros por má época

O que achou desta notícia?







Estamos emocionalmente pior porque não estamos a ganhar e porque os outros não nos deixam ganhar." Esta foi a resposta de Jorge Jesus quando questionado sobre se o momento menos positivo do líder Benfica, que somou um empate e uma derrota nos últimos quatro jogos oficiais, dá mais esperanças ao Sporting na luta pelo título nacional . "As derrotas não favorecem ninguém. Nós também vimos de algumas e de um empate na Madeira, com uma arbitragem que nos tirou a vitória", lembrou o treinador dos leões, que partem para o jogo de hoje com o P. Ferreira a dez pontos do líder.Confrontado com o emagrecimento da equipa no mercado de inverno, Jesus afastou a ideia de que está a perder poder de decisão. "Um treinador é quem monta ou organiza um plantel. Esta redução passa por uma organização técnica e eu é que sou o treinador. Depois passa pelo presidente e pela estrutura."Para provar a sua versão, Jesus lembrou a revolução que fez neste período da época passada. "Contratámos seis jogadores e saíram três. Estávamos em 1º lugar, mas a ideia era a mesma. A linha de quatro da defesa foi toda nova. Este ano pensamos na mesma coisa, mas de forma diferente", frisou, assumindo depois os regressos de Geraldes e Podence