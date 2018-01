Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus dá voto de confiança a William Carvalho

Médio falhou o penálti com o FC Porto, mas acabou por ser decisivo frente aos sadinos.

Por Mário Figueiredo | 02:10

Jorge Jesus fez questão de dar um voto de confiança a William Carvalho, quando o colocou a marcar o penálti decisivo frente ao V. Setúbal, apesar dos sucessivos falhanços do médio em momentos cruciais.



William Carvalho, que já tinha falhado penáltis decisivos na final do Europeu de Sub-21 (2015) e frente ao FC Porto na meia-final desta Taça da Liga, estava com a moral em baixo, mas, sabe o CM, Jesus conversou com médio e avisou-o de que está com ele nos bons e maus momentos e que ia continuar a contar com ele para os penáltis. Uma conversa que resultou num pacto entre ambos: unidos no êxito e no fracasso.



A verdade é que a taxa de sucesso de William nos treinos é bastante elevada, tal como Coates, outro jogador que falhou com o FC Porto.



Frente aos sadinos, o técnico manteve os mesmos eleitos, desta vez com uma taxa de sucesso total. Coates e William redimiram-se e foram decisivos. O voto de confiança acabou por ser determinante. Mais concentrados marcaram com categoria. Ao gesto de confiança ao delegar o penálti decisivo, Jesus ainda associou uma palavra de apoio: "Há muita gente que vai engolir sapos por causa do William". O médio reagiu com uma foto da festa e a frase: "Os que hoje falham são os mesmos que amanhã têm sucesso".



Meia centena de adeptos em Alvalade

O Sporting foi recebido em Alvalade por cerca de meia centena de adeptos, depois de ter conquistado a final da Taça da Liga, em Braga, frente ao V. Setúbal. Os leões vieram para Lisboa de avião e chegaram a Alvalade pelas 3h00 da madrugada. Foram recebidos com cânticos de apoio.



Sadinos desolados à chegada a Setúbal

A derrota na Taça da Liga não retirou o ânimo a uma dezena de adeptos do V. Setúbal, que fez questão de esperar pela equipa no Estádio do Bonfim, às 5h30 da madrugada.



O avançado da hora e o frio que se fez sentir não impediu que alguns adeptos fossem acarinhar a equipa. Os jogadores chegaram com rostos fechados, marcados pela derrota no jogo mais importante para muitos deles e pelo cansaço da viagem.



Tal como José Couceiro, os jogadores não prestaram qualquer declaração, mas trocaram gestos de afeto com os adeptos presentes. O ‘viking’ do Sado, Pedro Salvado, é um dos adeptos mais emblemáticos do clube. "Fui a Braga, mas quis estar aqui para dar o meu apoio. Perdemos mas esta final pode ser um ponto de viragem da equipa para o que falta do campeonato", disse ao CM.