Jesus desvaloriza cansaço da Champions

Técnico leonino elogia crescimento do adversário.

Por Mário Figueiredo | 01:46

Jorge Jesus minimizou ontem o cansaço dos jogadores motivado pelas competições europeias e admitiu que para ele o Sp. Braga tem conteúdo de equipa grande e que espera sair vitorioso no jogo de hoje (20h15, Sport TV 1).



"O Sp. Braga tem conteúdos de uma equipa grande. A estrutura do Braga não fica nada atrás e tem crescido todos os anos. De certeza que os seus jogadores vão olhar para este jogo do Sporting como um jogo grande", disse o treinador dos leões na antevisão do jogo com os bracarenses.



Já sobre as queixas de Sérgio Conceição por fazer dois jogos em menos de 72 horas, devido às competições europeias, Jesus demarcou-se do técnico portista. "É uma opinião do Sérgio, que percebo perfeitamente, pois já passei por isso. Importa aqui é o jogo com o Braga. Esse é um problema do FC Porto. Face às equipas que jogam à quinta... Mas como sabem, havendo Seleção, o calendário obriga a que o jogo seja no domingo. Nós vamos jogar com o Braga e tem de ser assim, tal como o Guimarães", disse. Para logo acrescentar: "O cansaço é secundário, o mais importante é se há, ou não, lesões. Se queremos estar nas competições europeias, temos de arranjar condições para isso. O Braga é uma equipa que está no quarto lugar".



Já sobre as lesões que afetam o plantel, Jorge Jesus garantiu a existência de duas baixas: "Piccini e Mathieu estão fora. O Fábio Coentrão e o William ainda não são certos, mas há uma réstia de esperança. Vamos ver no treino antes do jogo, para ver se respondem bem. Se assim não for, não jogam, tal como aconteceu com a Juventus", concluiu o técnico.



Abel e o "melhor sporting"

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, desfez-se ontem em elogios ao adversário de hoje. Ainda assim ambiciona ganhar em Alvalade.



"O Sporting tem talvez o melhor plantel e o melhor treinador dos últimos 15 anos. Se possível, pretendemos repetir o resultado do ano passado [vitória por 1-0]. Temos os nossos argumentos e recursos, por isso vamos fazer tudo para vencer", disse Abel na antevisão ao jogo.



O técnico minimizou ainda o tempo curto da recuperação do jogo da Liga Europa com o Ludogorets (1-1). "Não arranjamos desculpas, queremos soluções e temos a ambição para vencer", disse.