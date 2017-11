Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus diz que Bryan Ruiz quer ser campeão no Sporting

Vontade do extremo em vingar no clube convenceu o treinador a reintegrá-lo no plantel.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:30

A ambição de Bryan Ruiz em vingar no Sporting levou a que fosse reintegrado no plantel principal, depois de ter treinado à parte desde a pré-época. Esse desejo impressionou Jorge Jesus.



"Foi uma decisão minha. É um jogador muito sério e um grande profissional, que trabalhou nestes meses sempre com grande responsabilidade. Ao longo destes dias encontrei-me com ele várias vezes e disse-me que queria ser campeão no Sporting. Isso marcou-me", revelou ontem o treinador leonino na antevisão da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Famalicão (hoje, às 20h30, em Alvalade).



Jorge Jesus teve em conta a importância de Bryan Ruiz na seleção da Costa Rica, apurada para o Mundial na Rússia, onde é visto como "um deus" no seu país. "Tinha de olhar para ele e respeitá-lo como jogador. Achei que era o momento de ele poder fazer parte do plantel. O Sporting continua a pagar-lhe, está inscrito e está feliz."



Embora o extremo de 32 anos esteja de regresso à equipa principal, ainda não é opção para o técnico. "Não chega na melhor altura porque vem de uma lesão complicada. Ele já vinha com sintomas do último jogo com a Costa Rica [11 de outubro] e agravou aqui na academia [de Alcochete]. Ainda vai estar algumas semanas sem competir."



Bryan Ruiz ainda não realizou qualquer jogo pelo Sporting esta temporada.



Sporting na máxima força para receção ao Olympiacos

Jorge Jesus viu uma onda de lesões afetar o Sporting. Piccini, William, Mathieu e Fábio Coentrão falharam os jogos frente a Juventus (Champions) e Sp. Braga (Liga), mas todos estão aptos. Boas notícias para o técnico, que já pensa na Liga dos Campeões.



"Estão completamente recuperados em termos físicos, mas ainda não têm intensidade. Penso que teremos todos os jogadores disponíveis para o jogo com o Olympiacos e espero que me possam dar algumas dores de cabeça."



Apesar de ter saído com queixas frente ao Sp. Braga, Bas Dost deverá ser titular.



PORMENORES

João Palhinha até 2023

João Palhinha renovou ontem contrato com o Sporting até 2023 e fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (anteriormente fixada nos 45 milhões). O médio deve ser titular hoje.



Respeito pelo Famalicão

"O nome das equipas não nos interessa. Traçámos o objetivo de chegar à final, e vamos apresentar a melhor equipa para ganhar ao Famalicão", disse Jorge Jesus no lançamento do encontro.