Jesus diz que é "desumano errar sempre para o mesmo lado"

"O importante distinguir as várias componentes destas situações. Eu falo pelo Sporting e por dois factos que toda a gente viu, particularmente, neste jogo que nos tirou da meia-final da Taça da Liga", concluiu.O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse que está à espera de um Feirense a jogar fechado e no contragolpe em Alvalade, no encontro da 16ª jornada a I Liga de futebol."Temos sempre como objetivo ganhar e somar os três pontos. Acarreta que os adversários quando jogam no nosso estádio, que fazem o caminho deles, jogam fechados, no contragolpe, mas trabalhámos para isso durante a semana", disse o técnico 'leonino'.Jorge Jesus confessou que equipa está abalada com a eliminação da Taça da Liga, mas espera pelo forte apoio dos adeptos para ultrapassar o mau momento."Não vamos esconder que quando não se ganha a equipa não sente, porque sente. A equipa sentiu muito a saída da Taça da Liga, mas com a ajuda dos adeptos será tudo mais fácil e esperemos ultrapassar esta fase", lamentou.Relativamente aos regressos de Ryan Gauld e André Geraldes ao clube, Jorge Jesus assegurou que foi uma decisão do presidente, admitindo que há várias equipas da I Liga interessadas em garantir o empréstimo dos atletas."Os dois jogadores regressaram ao Sporting, porque o presidente achou por bem fazê-los regressar. Até ao fecho do mercado tudo é possível, sabendo que temos vários pedidos de equipas da primeira divisão. O que acharmos que é melhor para o crescimento e futuro dos jogadores, vamos tomar essa decisão", explicou.O Sporting recebe o Feirense, no Estádio José Alvalade, pelas 20h15, em encontro da 16ª jornada da I Liga de futebol, que será dirigida pelo árbitro Bruno Esteves, da associação de futebol de Setúbal.