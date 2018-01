Jesus diz que jogos se ganham "dentro do campo"

Treinador diz que jogo com Estoril é problema do FC Porto. E falou de "reforços a custo zero".

Jorge Jesus comentou, de raspão a polémica sobre a interrupção do jogo entre o Estoril e o FC Porto, por motivos de segurança. Numa conferência de imprensa, o treinador do Sporting foi lacónico: "Os treinadores querem resolver os problemas dos pontos, como já disse o Sérgio. É no campo que se ganham os jogos. Não me compete a mim comentar. Não é um problema do Sporting mas sim do FC Porto e do Estoril", referiu.