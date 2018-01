Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus diz que vai lançar reforço Rúben Ribeiro contra o Aves

Treinador do Sporting volta a dizer que Wendel e Misic são aposta "para o futuro".

Por Lusa | 20:11

O treinador do Sporting disse este sábado que espera um Desportivo das Aves a jogar fechado em Alvalade, na 18.ª jornada da I Liga de futebol, e confirmou que o reforço de inverno Rúben Ribeiro irá a jogo.



"O nome do adversário não é importante, mas respeitamos o Aves, que é uma equipa que ultimamente mudou o seu sistema. Praticamente, joga com três centrais, tem vindo a jogar assim", afirmou Jorge Jesus, em conferência de imprensa.



Contudo, o técnico dos 'leões' alertou para as eventuais adversidades que possam surgir na partida de domingo, acreditando que o Aves irá apresentar-se "bem fechado e com muitos jogadores atrás da linha da bola".



Numa antevisão praticamente dominada com o tema "reforços", Jesus falou das três recentes chegadas a Alvalade, nomeadamente de Rúben Ribeiro, confirmando que o ex-jogador do Rio Ave irá estar no jogo com o Desportivo das Aves.



"Não vou inventar nada. Vai jogar onde jogava no Rio Ave, como ala e segundo avançado, como tem sido o passado dele. O Sporting deu-lhe uma oportunidade aos 30 anos e deve estar feliz, porque o Sporting também está feliz. O Rúben é para hoje, amanhã e ontem. Está preparado para disputar qualquer jogo em Portugal e está convocado", explicou.



Já sobre Wendel, que veio do Fluminense, do Brasil, e de Misic, contratado ao Rijeka, da Croácia, as palavras foram outras.



"Se as equipas da Europa o quisessem, o Wendel ele não estaria aqui, não nos iludimos. O Wendel é um miúdo, tem 20 anos e tem talento. Não é um jogador para o imediato, como não é o Misic. Temos que ter mais tempo e paciência com eles. Vieram de férias com os campeonatos parados", disse.



A terminar, referiu-se a mais um jogador dos 'leões', desta vez ao internacional português Bruno Fernandes, aludindo ao bom desempenho do médio na sua equipa desde que chegou da Samdporia, de Itália, no verão passado.



"Quando partimos para a contratação do Bruno, sabíamos que era um jogador que andava à procura do seu espaço, porque nenhuma equipa em Itália e em Portugal olhou para ele. Está a revelar-se, tem conteúdos diferentes do normal, mas tem muito que crescer porque potencializa o seu talento no treino. De jogo para jogo esta a crescer", concluiu.



No domingo, o Sporting, segundo classificado, com 43 pontos, recebe o Desportivo das Aves, 15.ª, com 14, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:15.