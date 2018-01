Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus garante reforços a custo zero

Treinador minimiza liderança, por suspensão do Estoril-FC Porto, e diz que “jogos ganham-se é no campo”.

Por Mário Figueiredo | 08:47

Ainda vão chegar reforços a custo zero, mas não quero falar sobre eles, fica no ar..." Foi desta forma que Jorge Jesus confirmou que o plantel do Sporting ainda não está fechado, apesar de já ter recebido 4 reforços neste mercado de inverno (Rúben Ribeiro, Wendel, Misic e Montero).



O treinador do Sporting, que fez a antevisão do jogo desta sexta-feira (19h00) com o Vitória de Setúbal e classificou-o de "muito difícil", congratulou-se com os reajustes do plantel. "A responsabilidade do Sporting é sempre a mesma: ganhar todas as provas que disputa. Mesmo com onze jogadores, a responsabilidade é essa.



O Fredy [Montero] é um regresso. O bom filho a casa torna. Não compete desde novembro e é natural que não esteja em condições. Vamos aproveitar estes dias para que ele faça um trabalho específico, tal como o Wendel e o Misic. O Fredy já trabalhou comigo e sei que vai adaptar-se com facilidade às minhas ideias e à equipa", disse.



Sobre a liderança da Liga, depois da suspensão do Estoril-FC Porto (1-0) ao intervalo, por questões de segurança com a bancada onde estavam os adeptos portistas, Jesus defendeu: "Os treinadores querem resolver os problemas no campo, como já disse o Sérgio [Conceição]. Esse não é um problema do Sporting, mas sim do FC Porto e do Estoril".



Questionado sobre se os dragões estão a perder fulgor, Jesus discordou: "Não vejo o FC Porto estar a perder ao intervalo como um sinal de mais ou menos gás. O FC Porto continua forte e o Sporting também".



José Couceiro diz que "Sporting é mais forte"

O treiandor do Vitória de Setúbal, José Couceiro assume que pode tirar pontos aos leões, mas está ciente que o V. Setúbal vai defrontar "o Sporting mais forte e confiante da época". O técnico admite que precisa de mais 20 pontos para o clube fugir à despromoção.