Jesus hesita entre Doumbia e Podence

Técnico dos leões vai apostar numa equipa mais atacante frente ao Sporting de Braga.

Por Filipe António Ferreira | 08:13

Jorge Jesus prepara o jogo de domingo com o Sp. Braga e para além dos jogadores lesionados, o técnico do Sporting está na dúvida entre Daniel Podence e Doumbia para fazer companhia a Bas Dost, apurou o CM.



O treinador dos leões, depois do empate (1-1) com a Juventus na terça-feira para a Champions, deve voltar a adotar um esquema mais ofensivo que lhe possibilita não só criar, à partida, mais situações de golo como refrescar algumas zonas com atletas que não estiveram ou jogaram menos minutos frente ao conjunto italiano.



Apesar do trabalho inexcedível frente à ‘Vecchia Signora’, Bas Dost, que saiu esgotado do encontro, deve manter a titularidade.



Podence esteve em grande destaque na goleada 5-1 frente ao Desportivo de Chaves, mas acabou por perder gás no triunfo muito difícil em Vila do Conde para a Liga (1-0 com o Rio Ave). A entrada do costa-marfinense Doumbia daria um outro poder físico e velocidade ao ataque perante um conjunto bracarense que vem de cinco triunfos consecutivos na Liga.



Quem ainda não deve ser aposta para o duelo de domingo é o avançado argentino Alan Ruiz que, apesar de recuperado, continua sem entrar nos planos de Jesus.



Três ausências confirmadas

Piccini, Mathieu e William Carvalho estão definitivamente fora do duelo com o Sporting de Braga devido a problemas musculares. Já a utilização de Fábio Coentrão vai ser decidida apenas no dia do jogo, quando os leões realizarem o habitual treino na manhã do encontro.



Acuña na seleção

Marcos Acuña foi convocado para os jogos de preparação da Argentina com a Rússia (11/11) e com o Peru (14/11). Salvio (Benfica) também foi chamado.



Gelson Martins

A boa exibição de Gelson frente à Juventus voltou a aguçar o apetite de grandes clubes europeus. Inter, AC Milan e Arsenal seguem o extremo de 22 anos.