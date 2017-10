Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jesus imune às “crises dos outros”

Uma vitória em seis jogos não é sinal de preocupação. “Importante é o campeonato”.

Por João Pedro Óca | 09:47

O Sporting alcançou uma vitória nos últimos seis jogos, mas Jorge Jesus nem quer ouvir a palavra crise. Isso, diz o treinador leonino, é para os "outros". "Esta época temos duas derrotas contra Barcelona e Juventus. O que é importante aqui é o campeonato: oito jogos, seis vitórias, dois empates. Por isso é que estamos em segundo. Não temos nada a ver com as crises dos outros clubes", disse o treinador, notoriamente incomodado com a questão sobre se o duelo de hoje frente ao Desp. Chaves seria o ideal para voltar aos triunfos.



Ainda assim, o treinador tornou a referir-se aos rivais para deixar claro que, na sua ótica, a equipa não atravessa um mau momento: "Interessa haver foco de instabilidade nos três rivais, mas há dois que estão lá em cima. O Sporting está bem".



Com o foco no duelo desta noite em Alvalade (20h15), Jesus revelou a receita para vencer o Desp. Chaves, desvalorizando o facto de o Sporting jogar praticamente de três em três dias.



"No último jogo [com a Juventus], o Sporting foi elogiado pela imprensa italiana pela qualidade que teve e por isso pedi aos jogadores que frente ao Desp. Chaves fizessem o que fizeram em Turim", garantiu o técnico que não se alongou a comentar as palavras de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que deu a entender que José Sá é o melhor guarda-redes português depois de Rui Patrício. "Preocupo-me com os meus e não com os outros".